Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0

Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Spor

STAT: Yeni Adana StadyumuHAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Cem Özbay (xx)ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx)- Okan (xx) (Dk.66 Semih(x) Tayyip (xxx) (Dk. 85 Samet (?), Rassoul (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Hasan (xx) (Dk.82 İsmail (?), Gökhan (xx), Sedat (xx) (Dk.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Cem Özbay (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx)- Okan (xx) (Dk.66 Semih(x) Tayyip (xxx) (Dk. 85 Samet (?), Rassoul (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Hasan (xx) (Dk.82 İsmail (?), Gökhan (xx), Sedat (xx) (Dk.46 Yunus (xxx), Ezeh (xx) (Dk.66 Emircan (x), Pa Dibba (xxx)BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)- Mert (xx), Sedat (xx), Batuhan (xx), Manaj (xx) (Dk.63 Hasan (?), Cemal (xx) (Dk.77 Anıl (?), Birol (xx) (Dk. 63 Enes (x), Doğa (xx), Taşkın (xx), Muhammed (xx) (Dk.63 Abdulkadir (?), Cumali (xx) (Dk.77 Oğuz (?)GOLLER: Dk.57 Pa Dibba, Dk.67 Tayyip, Dk.86 Yunus (Adana Demirspor)SARI KARTLAR:  Okan, Rassoul (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yenerek ligdeki liderliğini sürdürdü.20'nci dakikada Adana Demirspor'da Sinan, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi. Sinan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.34'üncü dakikada Adana Demirspor'da Sinan topla beraber ceza sahasına sokuldu. Sinan, sağ çaprazda Pa Dibba'ya pasını gönderdi. Pa Dibba'nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.İlk yarı golsüz sona erdi.52'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde Ezeh'in verdiği pasla buluşan Hasan, kaleyi gördü ve sert vurdu. Hasan'ın vuruşu defansa çarparak kornere çıktı.57'nci dakikada Adana Demirspor'da Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba'ya gönderdi. Pa Dibba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-060'ıncı dakikada ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Pa Dibba düzgün vurdu ancak kaleci Atilla son anda topu kornere çeldi.67'nci dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-086'ncı dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba'nın savunma arkasına attığı pasla buluşan Yunus topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3 farklı skorla yendi.


- Adana
Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0
Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0
Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0
Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
Ata büyük eziyet! Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Ata büyük eziyet! Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gomes Cenk Tosun Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:36:26. #1.14#

title