Aydemir: "Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde gerileme var"
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Aydemir: "Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde gerileme var"

Aydemir: 'Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde gerileme var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ovası'nda dikkat çeken ürünün fındık olduğunu ve sebze üretiminde gerileme yaşandığını söyledi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ovası'nda dikkat çeken ürünün fındık olduğunu ve sebze üretiminde gerileme yaşandığını söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yetiştirilen ürünlere ilişkin bilgiler veren Aydemir, "Çarşamba Ovası'nda fındık ve kivinin dikimi gün geçtikçe artıyor. Boş alanlarda devamlı fındık ve kivi dikiminden dolayı sebze dikim alanları her yıl düşüş yaşanıyor" dedi.

Alanın çoğunda fındık yetiştiriliyor

Aydemir, "İlçenin geneline baktığımızda fındığın fazla olduğunu görüyoruz. Kivi de son dönemde artarak devam ediyor" diye konuştu.

Meyve yetiştirilen alanlar en az

Diğer ürünlerin alanda ne kadar yetiştirildiği noktasında konuşan Başkan Aydemir şu bilgileri verdi: "Fasulye çeşitlerinden, barbunya, taze, boncuk, Ayşe kadın. Biber çeşitlerinden, dolma, çarli, kapya, salçalık, turşuluk, üçburun. Domates çeşitleri, salkım, sefirah, sakalık, hıyar, ıspanak, brokoli, kabak, karnabahar, karpuz, karpuz, kavun, lahana, marul, maydanoz, patlıcan, pazı, pırasa, roka, sarımsak, soğan yetiştirilen alanlar 10 bin 216 dekarlık bir alandır. Arpa, ayçiçeği, buğday, çeltik, mısır (dane, silaj), ryegrass( süt otu), soya, şeker pancarı, tritikale, yem bezelyesi, yonca, yulaf 75 bin 935 dekarlık bir alanda yer alırken armut, ayva, ceviz, çilek, elma, erik, kiraz, kivi, mantar, nektarin, salep, şeftali, Trabzon hurması ise 6 bin 202 dekarlık bir alanda yetiştiriliyor." - SAMSUN

Aydemir: 'Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde gerileme var'
Aydemir: 'Çarşamba Ovası'nda sebze üretiminde gerileme var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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