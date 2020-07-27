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Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem

Survivor 2020 yarışmacısı ve milli futbolcu Aycan Yanaç, kendisinin Dominik'te olduğu dönemde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Teknik direktörün açıklamalarına üzüldüğünü dile getiren Yanaç, "Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem" ifadelerini kullandı

Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
27.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:14

Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor'ın ardından ilk kez konu hakkında konuşan Yanaç, bu sözlere karşı olan kırgınlığını ve şaşkınlığını dile getirdi.

YouTube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda konuşan Yanaç, "Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı" dedi.

"NECLA HOCA OLDUĞU SÜRECE GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEM"

Yanaç, Necla Güngör'ün milli takımda kaldığı süre boyunca kendisine gelecek milli takım tekliflerini kabul etmeyeceğini dile getirdi ve "Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEM BİLE OLMADI"

Almanya'da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör'ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor'a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."

Güngör ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını vurgulayan futbolcu, "Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

"ARAMASINI BEKLEDİM"

Bu durumun haksızlık olduğunu savunan ve yarışmadan sonra hocasının kendisini aramasını beklediğini fakat bunun gerçekleşmediğini de açıklayan Aycan Yanaç, "Ben yarışmadan elenince Necla hocanın beni aramasını bekledim. Belki kendine 'Tamam ben Aycan'la böyle bir konuşma yapmadım, böyle bir yalan söyledim, acaba belki aramı düzeltir miyim, gönlünü alabilir miyim"'diye sormuştur diye düşündüm. Ben bunu bekledim. Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir. Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor. İnsanlar 'Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor' diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?" diye konuştu.

Haber Yorumları (3)
HAYLASS: Haberde Aycan''ın ifadeleri çelişkilerle dolu. Giderken görüşmemişsin haber bile etmemişsin hocana. Hoca da haklı yani kafana göre yarışmaya gidiyorsun aylarca kalıyorsun bu süreçte hoca da açıklamasında tekrar onu çağırmak diğer oyunculara haksızlık olur demiş ki bence de haklı yani. Aycan hanım da buna alınmış, yalan söylüyor demiş, yalan söylenecek bir durum yok ki seninle görüştüğünü de söylememiş zaten hoca neyin kafası bu Aycan?
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ALİ: Sen MİLLİ TAKIM ne demek anlamamışsın aycan. . . Sana teklif gelir de kabul etmezsen , üstelik saçma sapan, seninle alakalı bir durumdan zaten gelme takıma. . . . MİLLİ TAKIMın ne demek olduğunu kavrayamamışsın demektir. . . o formayı senden daha çok hak eden ve gururla giyecek birçok genç kızımız vardır. . sen kimsin de hoca seçiyorsun. . . haddini bil. . .
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MERT: Aycan da kendini ne zannediyor acaba. . . Ne işin var MİLLİ TAKIM da. . . sen anca survivorda oynarsın. . .
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