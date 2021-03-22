Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir

Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanırken Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"YOLUNDA OLANLARA RABBİM YARDIM EDECEKTİR"

7 düvele karşı istiklal mücadelesi verildiğini ifade eden Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" dedi.

"FAİZCİLERLE MÜCADELE ETMEK İSLAM'IN BİR EMRİDİR"

Bir diğer paylaşımında ise aizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerine yer verdi.

BAKARA SURESİ'NDEN AYET PAYLAŞTI

Boynukalın, bu paylaşımlarını Bakara Suresi'nin 155. ve 157. ayetleriyle destekledi: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."

İşte Boynukalın'ın o paylaşımları;