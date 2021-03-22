Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir
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Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir

22.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:27

Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanırken Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"YOLUNDA OLANLARA RABBİM YARDIM EDECEKTİR"

7 düvele karşı istiklal mücadelesi verildiğini ifade eden Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" dedi.

"FAİZCİLERLE MÜCADELE ETMEK İSLAM'IN BİR EMRİDİR"

Bir diğer paylaşımında ise aizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerine yer verdi.

BAKARA SURESİ'NDEN AYET PAYLAŞTI

Boynukalın, bu paylaşımlarını Bakara Suresi'nin 155. ve 157. ayetleriyle destekledi: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."

İşte Boynukalın'ın o paylaşımları;

Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir
Haber Yorumları (111)
ZAHİT: Nedense rabbim hep gayrimüslümlere para zenginlik veriyor işini rast getiriyor.müslüman ülkelere huzur vermiyor gayrimüslümlere muhtaç ediyor bunu bir açıklama getir önce.
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ÖZGÜR YILMAZ: Ah ah. Ekonominin 1. sayfasında 2. sayfaya geçemeyen ülkem insanı. Tekerlek kare mi yuvarlak mı diye tartışın siz.
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DELİ BEKİR: İslamın neden dünyada dikiş tutturamadının gercegi hicbir Hristiyan hatta Ataist ülkeler islam kadar dünyada ekonomik teknolojik sosyal anlamda bu kadar aciz duruma düşmemiştir yaptıgı yorum bunun net kanıtıdır iki yakaları sonsuza kadar bir araya gelmeyeceğinin
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