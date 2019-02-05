Ayakları Ters Doğan Buzağıya Plastik Malzemeden Protez

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, ön iki ayağı ters bir şekilde doğan buzağısına plastik malzemeden protez yaptı.

İlçeye bağlı İğde Mahallesi'nde besicilik yapan Abdulvahap Kılınç'ın "Simental" cinsi ineği erkek bir buzağı dünyaya getirdi.

Abdulvahap ve eşi Emine Kılınç'ın yardım ettiği doğumda, dünyaya gelen buzağının ön ayaklarının ters olduğu fark edildi.

Bunun üzerine Abdulvahap Kılınç, plastik malzemelerden yaptığı protezle buzağısını yürütmeye çalışıyor.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya gelen hayvanın durumuna üzülüp kendi imkanlarıyla protez yaptığını söyledi.

Buzağının 4 günlük olduğunu dile getiren Kılınç, "Eşimle doğumda gördük ki buzağının ayakları ters. Hemen plastikten protez yaptık. Ayaklarına da geçirdik. Kısa süre içerisinde ayaklarının üzerine basarak yürüyebilecek hale geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA