Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı

Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Kütahya Ayak Tenisi İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Ayak Tenisi Federasyonu Bölge Birinciliği turnuvası tamamlandı.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Kütahya Ayak Tenisi İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Ayak Tenisi Federasyonu Bölge Birinciliği turnuvası tamamlandı.

Gediz Belediyesi ve Gediz Sanayi ve Ticaret Odası destekleriyle düzenlenen turnuvaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, Ayak Tenisi Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Demir, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, İlçe Orman İşletme Müdür Mustafa Merih Aydın ve sporseverler katıldı.

Kütahya, Burdur, Isparta, Eskişehir, Uşak ve Afyon illerinden 6 takımın katıldığı turnuvada takımlar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları için tören düzenlendi.

Turnuvada Birnciliği Kütahya'dan Merisa Ormancılık alırken, Erdoğmuşspor ikinci, Bereket Pide Alpino üçüncü oldu.

Takımlara madalyalarını Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak verirken ayrıca finale katılan sporculara Gediz Tarhanası hediye edildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Göreve geldiğimiz günden beri spor konusunda çığır açacak çalışmalara imza atıyoruz. Spor tesisi konusunda önemli yatırımlar yaparak, İlçemizin birçok noktasında spor tesislerini tamamlayıp hizmete sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanında sporun her branşına imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Ayak tenisi branşı da bunlardan bir tanesi. Ayak Tenisi Bölge Birinciliği turnuvası ile bizlere güvenip ev sahipliği yapma imkanı verdikleri için Ayak Tenisi Federasyonu'na teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı

Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı

Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Mehmet Topal Mario Balotelli Şenol Güneş Salih Uçan Amelia Hamlin
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Stefan Kuntz Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 11:47:56. #1.12#