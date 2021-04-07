Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan FIFA Dünya Sıralaması'nda, A Milli Futbol Takımımız, üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya beraberliği sıralamadaki yerimizi değiştirdi. Rakibimiz Hollanda ise bu sıralamada düşüş gösterdi.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükseldi. FIFA'nın sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik de sıralamadaki yerimizi etkiledi. Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

HOLLANDA GERİLEDİ

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda ise iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sırada yer aldı. Diğer güçlü rakibimiz Norveç de iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sıraya yerleşti.

Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti
Balıkesirspor - Bandırmaspor şifresiz canlı izleme linki! Balıkesirspor - Bandırmaspor kaç kaç,hangi kanalda? Balıkesirspor - Bandırmaspor canlı takip
Balıkesirspor - Bandırmaspor şifresiz canlı izleme linki! Balıkesirspor - Bandırmaspor kaç kaç,hangi kanalda? Balıkesirspor - Bandırmaspor canlı takip
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat aslen nereli, kaç yaşında?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat aslen nereli, kaç yaşında?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Caner Erkin Hakan Kutlu Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:13:49. #1.14#
title