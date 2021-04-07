Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan FIFA Dünya Sıralaması'nda, A Milli Futbol Takımımız, üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya beraberliği sıralamadaki yerimizi değiştirdi. Rakibimiz Hollanda ise bu sıralamada düşüş gösterdi.
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükseldi. FIFA'nın sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik de sıralamadaki yerimizi etkiledi. Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.
HOLLANDA GERİLEDİ
Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda ise iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sırada yer aldı. Diğer güçlü rakibimiz Norveç de iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sıraya yerleşti.