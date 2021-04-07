Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti

FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan FIFA Dünya Sıralaması'nda, A Milli Futbol Takımımız, üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya beraberliği sıralamadaki yerimizi değiştirdi. Rakibimiz Hollanda ise bu sıralamada düşüş gösterdi.