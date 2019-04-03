Avusturya'dan Dijital Platformlara Vergi Düzenlemesi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede büyük dijital firmalara yönelik vergi düzenlemesi yapılması kararı aldıklarını belirterek, "Özellikle dünya genelinde dijital alanda 750 milyonun (avro) üzerinde reklam geliri elde eden, Google, Facebook gibi büyük firmalara yönelik yürürlüğe girecek." dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Kurz, klasik işletmeler ile dijital platformda ticaret yapan firmalar arasında vergi adaletsizliği olduğunu ifade ederek, söz konusu alanda faaliyet gösteren büyük firmalara yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin bakanlar kurulunda kabul edildiğini dile getirdi.



Kurz, Avrupa genelinde geleneksel firmaların yaklaşık yüzde 20-25 oranında vergi ödediğini, bu oranın internet firmaları için yüzde 10'nun altında olduğunu belirterek, aradaki farkın adaletsizliğe yol açtığını söyledi.



"Avusturya'da büyük dijital firmalara yönelik vergi düzenlemesi yapılması karar aldık. Özellikle dünya genelinde dijital alanda 750 milyonun (avro) üzerinde reklam geliri elde eden, Google, Facebook gibi büyük firmalara yönelik yürürlüğe girecek." ifadelerini kullanan Kurz, Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) içinde dijital vergilendirme alanında öncü ülke olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA