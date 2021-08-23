Avustralya Başbakanı Morrison: "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız"
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Avustralya Başbakanı Morrison: "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız"

Avustralya Başbakanı Morrison: 'Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız'
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkesindeki tam kapanma uygulamalarının devamlı yürürlükte kalamayacağını hatırlatarak, "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız." dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkesindeki tam kapanma uygulamalarının devamlı yürürlükte kalamayacağını hatırlatarak, "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız." dedi.

Başbakan Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde Kovid-19'a karşı verilen mücadele, aşı çalışmaları, tam kapanma uygulamaları ve yasakların son erdirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkenin iki büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria'nın yanı sıra Başkent Bölgesi'nde (ACT) artış gösteren Kovid-19 vakalarından dolayı uygulanan tam kapanmalarla ülke nüfusunun yarısından fazlasının dışarı çıkmadığını belirten Morrison, aşılanma istenilen rakamlara ulaştığında ülkedeki yasakların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Eyalet başbakanlarıyla geçen aylarda yapılan ulusal kabine toplantılarında, aşıya uygun olan nüfusun yüzde 70 ila 80'inin aşılanmasının ardından ülkenin yeniden açılması konusunda mutabık kaldıklarını ancak son günlerde bazı eyalet liderlerinin farklı söylemlerde bulunmaya başladığını hatırlatan Morrison, varılan mutabakata sadık kalınmasını istedi.

Delta varyantının etkisindeki eyaletlerde vaka sayısının daha da artabileceğini söyleyen Morrison, "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız. Zihniyetimizi değiştirmeliyiz. Aşı istenilen oranda yapıldığında sorun vakalar olmayacak, ciddi hastalıklar, hastaneye yatışlar, yoğun bakım ünitelerindekiler olacak. Bu koşullara yanıt verme yeteneğimiz önemli, hedefimiz bu olacak." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da, 906 yeni vaka kaydedildi, 3 kişi hayatını kaybetti

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu NSW'de son 24 saatte 818 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 71, ACT'de 16 ve Queensland eyaletinde 1 kişi Kovid-19'a yakalandı.

NSW, Victoria ve ACT'de artan vakaların önüne geçilmesi amacıyla tam kapanma uygulanıyor.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 44 bin 904 kişiden 984'ü hayatını kaybetti.

12 bin 633 aktif vakadan 113'ü yoğun bakımda olmak üzere 635'inin tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 35 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda'da son 24 saatte 35 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Aktif vaka sayısının 154'e yükseldiği ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 54 kişiden 26'sı hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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Avustralya Başbakanı Morrison: "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız" - Haberler
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