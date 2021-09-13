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Avrupa Tekvando Birliği Seçimli Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştiriliyor

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Avrupa Tekvando Birliği Seçimli Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştiriliyor

Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, birliğin seçimli genel kurulu öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, birliğin seçimli genel kurulu öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos, salgından sonra birlik olarak ilk büyük organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın lideri kıta olarak faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Avrupa genelinde 16 turnuvamız var. Tokyo'da da Avrupa kıtası olarak en fazla madalyayı alan kıtaydık. 18 madalya Avrupa'ya geldi. Avrupa olarak bizim öncelikli hedeflerimiz, küçük ülkelerin olimpiyatlara oyuncu yetiştirmelerine destek vermek. Mesela, Kuzey Makedonya sporcusu olimpiyatlara geldi ve madalya aldı. Bunun gibi ülkeleri ve sporcuları destekleyerek onların da olimpiyatlarda yer almalarına şans vermeye çalışıyoruz. Avrupa'yı bir aile olarak birleştirerek elit sporcularla bir arada olmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Seçimin ardından İstanbul'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren iki organizasyon gerçekleştirileceğini söyleyen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise "2007'den bugüne asbaşkan ve başkan vekili olarak Avrupa Tekvando Birliğinde görev alıyorum. Başkan Sakis Pragalos'a federasyon adına teşekkür ediyorum. Kendileri her zaman Türkiye'ye destek olmuşlardır. Bugün önemli bir genel kurul yapılıyor. 2025 yılına kadar görev alacak yönetim kurulu seçilecek." ifadelerini kullandı.

Uluslararası federasyonlarda görev almanın önemine dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Hem dünya federasyonunda hem de Avrupa federasyonunda asbaşkan olarak görev yapıyorum. Uluslararası alanda etkin olduğunuz zaman ülkenizin de idari ve sportif anlamda gücünü pekiştiriyorsunuz. Aksaklıkları giderme noktasında güç sahibi oluyoruz. Bu da madalya olarak geri dönüyor. İdarede ve sahada güçlü olmak önemli. Bu yönetimlerde yer almak için ülkeler yarış halinde. Daha da güçlü olmak adına Avrupa federasyonunda yer almak önemli. Uluslararası federasyonlarda yer aldığınız zaman ülkeniz menfaatine işleri kolaylaştırıyorsunuz. Aksaklıkları giderme noktasında görev alabiliyorsunuz. Amacım ülkeme faydalı olmak. 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çalışmalarına bugünden başladık. Dikkatli ve sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Basın toplantısına 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, Meryem Betül Çavdar ve Mahmut Bozteke de katıldı.

Altın madalya kazanamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını aktaran Hatice Kübra İlgün, "Olimpiyatlarda madalya almak, oraya gitmekten daha kolay. Benim için her şey şimdi başlıyor. 2024'te altın madalya alarak daha iyi yerlere geleceğiz. Çok emek verdik, çok çalıştık. Federasyonumuz büyük imkanlar sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Bozteke ise "Diğer paralimpik branşlar, tek federasyon altında toplanmıştı. Tekvando federasyonu bizi kendi bünyesinde tuttu. Onların desteğini her zaman hissettik. Şampiyonluğu hedefliyorduk ama elimiz boş dönmedik. Ülkeme bir madalya kazandırmak benim için gurur verici. Paris'te altın madalyaya gözümüzü diktik. Orada altın madalyayı alacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 15-22 Eylül tarihlerinde 6. WT Başkanlık Kupası karşılaşmaları yapılacak. 23 Eylül'de ise Avrupa Para Tekvando Şampiyonası gerçekleştirilecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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