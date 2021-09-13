Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Avrupa Tekvando Birliği'nin (ETU) seçimli genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Avrupa Tekvando Birliği'nin (ETU) seçimli genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, asbaşkan olarak yeniden yönetimde yer aldı.

Avrupa Tekvando Birliği'nin 2025 yılına kadar sürecek yönetimini belirleyen genel kurulu, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan ve mevcut başkan Sakis Pragalos ve ekibinin güven tazeleyerek 4 yıllığına yeniden seçildiği genel kurulda yönetim kurulunda iki Türk isim yer aldı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, asbaşkan olarak görevini devam ettirirken; Federasyon Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz da yeniden yönetime seçildi.

ŞAHİN: TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI HER KADEMEDE HİSSEDİLİYOR

Başkan Şahin, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada, istikrarın her zaman başarı getirdiğini vurgulayarak, "Tekvandoda dünyanın en başarılı kıtası haline gelen Avrupa'nın yönetiminde yolumuza devam ediyoruz. Avrupa ve dünya tekvandosunda Türkiye'nin ağırlığı her kademede hissediliyor. Bugün de bunun bir sonucunu gördük. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Yıldız Tilbe Ece Üner Müge Anlı
Spor Cristiano Okan Buruk Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Alpha Conde Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Tekvando Birliği'nde yönetim güven tazeledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:51:41. #1.12#