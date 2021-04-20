Avrupa Süper Ligi'nden ilk çatlak ses geldi! İki İngiliz takımı çekilmeye hazırlanıyor

Avrupa Süper Ligi'nin yarattığı kaosun tartışmaları devam ederken, İngiltere'den bomba bir iddia geldi. Chelsea ve Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeye hazırlandığı belirtildi. Guardian'ın haberine göre; Chelsea ve Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeye hazırlanıyor ve UEFA ile görüşmelere başlandı.

Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'nden iki İngiliz ekibi Chelsea ve Manchester City'nin, bu birlikten ayrılacağı öne sürüldü. Guardian'ın haberine göre; Chelsea ve Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeye hazırlanıyor ve UEFA ile görüşmelere başlandı.

ÜST DÜZEY KAYNAKLARA DAYANDIRILDI

Gazetenin iki kulüpten de üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, İngiliz kamu otoritelerinin ve UEFA, FIFA dahil olmak üzere futbol yetkililerinin yaptığı baskıların bu durumda etkili olduğu vurgulandı.

"İNGİLTERE SINIRINDA YASAKLANIR"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere sınırları içerisinde "Avrupa Süper Ligi" maçının oynanmasını yasaklayacağını açıklamıştı. Jonhson ayrıca, "Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek" sözleriyle ligi tanımayacaklarını belirtti.