Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi'nde genç sporcular hünerlerini sergiledi.

ANKARA (İHA) - Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi'nde genç sporcular hünerlerini sergiledi. Programda sporun her kesimden vatandaşın günlük hayatında yer edinmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa Spor Haftası'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen etkinlikte çok sayıda genç sporcu hünerlerini sergiledi. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve çok sayıda sporcu katılım sağladı. 23 Eylül'de başlayan etkinlikler 25 Eylül'de İzmir Konak'ta düzenlenecek konserlerle devam edecek.

"Spora yapılan 1 dolarlık yatırım sağlık alanında yapılan harcamalarda 3,2 dolarlık tasarrufa sebep oluyor"

Spor aktivitelerinin hayatın her noktasına yerleştirilmesinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, "Spor yapmıyorsak bile aktiviteyi ve faaliyetleri hayatın tüm aşamalarına yerleştirmek zorundayız. Dünyaya baktığımızda görüyoruz ki spora yapılan 1 dolarlık yatırım sağlık alanında yapılan harcamalarda 3,2 dolarlık tasarrufa sebep oluyor. Spor, hayatın belli dönemlerinde devam edebiliyor ama aktivite ve egzersiz hayatın bütün aşamalarında son anına kadar sürmesi gereken bir husustur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Gündeş İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Spor Haftası'nda Anıttepe'de sporcular harekete geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:24:46. #1.11#