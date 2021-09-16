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Avrupa Spor Haftası 81 ilde etkinliklerle kutlanacak

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası 81 ilde etkinliklerle kutlanacak

Hareketlilik bilincini artırmak ve toplumu spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Hareketlilik bilincini artırmak ve toplumu spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan (HİS) yapılan açıklamada, 23 Eylül Perşembe günü Ankara'da Anıttepe Spor Kompleksi'nde yapılacak açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılmasının beklendiği ifade edildi.

"Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" konu başlığıyla, Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak #BeActive temasıyla düzenlenecek etkinliklerle, eş zamanlı olarak 81 ilde de hafta boyunca branşlarının tanıtılması, obeziteyle mücadele, spor ve sağlık turizminin desteklenmesi hedeflenecek.

25 Eylül Cumartesi günü ise İzmir Gündoğdu Meydanı'nda "Harekete Geç Gecesi-Beactive Night" etkinliği düzenlenecek.

"his.gov.tr" web sitesi üzerinden takip edilebilecek etkinliklere her yaştan vatandaş katılabilecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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