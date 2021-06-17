Avrupa otomobil pazarı yüzde 73,7 arttı

Avrupa otomobil pazarı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 73,7 artarak toplam 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa otomobil pazarı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 73,7 artarak toplam 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Mayıs ayı otomobil pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Avrupa otomobil pazarı 2021 Mayıs ayında 2020 Mayıs ayına göre yüzde 73,7 arttı ve toplam 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Mayıs ayında ise pazar 623 bin 836 adet olmuştu. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Mayıs döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 31,1 artış gösterdi ve toplam 5 milyon 204 bin 398 adet seviyesinde gerçekleşti.

2021 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,2 artış ve 247 bin 977 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 674,1 ile İngiltere, yüzde 240,1 ile İrlanda ve yüzde 190,2 ile Portekiz oldu. Geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı. AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 9,1 ile Romanya ve yüzde 2,4 ile Hollanda'da görüldü. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 62,8 ile İtalya, yüzde 57,1 ile Yunanistan ve yüzde 50,1 ile Fransa oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı