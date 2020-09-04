Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti
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BBC

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri olan Almanya'nın Köln şehrindeki 10 katlı 'Pasha' adlı genelev ülkenin koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti.

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti
04.09.2020 00:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:55

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri olan Almanya'nın Köln şehrindeki 10 katlı 'Pasha' adlı genelev ülkenin koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti.

Genelev, Köln'ün en çok tanınan simgelerinden biriydi.

Yerel Express gazetesine konuşan genelev müdürü Armin Lobscheid "Sonuna geldik" dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde seks işçiliği virüs salgının başladığı dönemden bu yana yasak.

Pascha adlı genelevde yaklaşık 120 seks işçisi çalışıyordu. Genelevde seks işçilerinin yanı sıra yaklaşık 60 kişilik aşçı ve kuaförden oluşan bir ekip de vardı.

Genelev patronu Lobscheid, Alman yetkililerin koronavirüs salgınıyla mücadelesini, özellikle de iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik belirsiz tutumlarını eleştirdi.

Lobscheid yetkililerin her iki hafta bir gelip genelevi açamayacaklarını söylediklerini ifade etti.

Lobscheid, "Böyle planlayamayız. Eğer gelecek yılın başında yeniden işlere devam edebileceğimiz sözü verilmiş olsaydı bankaların desteğiyle iflası önleyebilirdik" dedi.

Genelev patronu, pandemi dönemi boyunca bazı seks işçilerinin vergi ödemeden çalışmaya devam ettiklerini de söyledi.

Bazı gruplar, yasal işletilen genelevlerin kapatılmasıyla seks işçilerinin yer altında çalışmaya zorlanacağını ve daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilecekleri yönünde kaygılarını dile getiriyor.

BBC
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