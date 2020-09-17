Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Letonya'da oynanan Riga FC-Tre Fiori UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı, şiddetli rüzgar ve yağmur neticesinde stadın lambasının kırılması nedeniyle tamamlanamadı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Riga FC ile San Marino temsilcisi Tre Fiori'nin karşılaştığı mücadele hava muhalefeti engeline takıldı.

Letonya'nın Riga şehrinde oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında stadın aydınlatma sisteminde bazı lambaların sönmesi nedeniyle maç kesintiye uğradı. İki dakika sonra ise şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle çatıdaki lambalardan biri kırıldı ve hakem sırasının yanına ufalandı.

KARŞILAŞMA YARINA ERTELENDİ

Güvenlik nedeniyle yedek kulübesinde bulunanlar tribünlere taşındı. 20 dakikalık aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ancak, 0-0 sona eren ilk yarının ardından hakem, özellikle hava koşullarında maçı güvenli bir şekilde bitirmenin imkansız olduğuna karar ve müsabaka ertelendi. Riga FC ile Tre Fiori arasındaki maçın yarın oynanması bekleniyor.

Lambanın ısınan camının soğuk yağmur damlalarıyla temas etmesi sonucu kırıldığı ve ufalandığı düşünülüyor.