Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak
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Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak

Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda rakiplerini eleyerek grup aşamasına kaldı. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler bu kuraya 3. torbadan, sarı-kırmızılı takım ise 4. torbadan katılacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerini saf dışı bırakarak grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Tüm play-off maçlarının sona ermesinin ardından torbalarda yer alacak takımlar da netleşti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ GÜÇLÜ RAKİPLER BEKLİYOR

Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak. Sarı-lacivertlilerin PSV, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad ve Spartak Moskova'yla eşleşme şansı bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların ise Sparta Prag, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien ve Stum Graz'la eşleşme şansı bulunmuyor.

Avrupa Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Monaco, Olimpiakos, Legia Varşova

2. Torba: Braga, Eintracht Frankfurt, Leicester City, Lokomotiv Moskova, Genk, Celtic, Kızıl Yıldız, Rangers

3. Torba: Fenerbahçe, PSV, Marsilya, Ludogorest, West Ham, Real Betis, Real Sociedad, Spartak Moskova

4. Torba: Galatasaray, Sparta Prag, Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Rapid Wien, Antwerp, Stum Graz

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