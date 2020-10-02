Avrupa kupalarında Sivasspor 10 milyon, Başakşehir de 30 milyon euro kazanacak
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Avrupa kupalarında Sivasspor 10 milyon, Başakşehir de 30 milyon euro kazanacak

02.10.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:29

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Aytemiz Alanya ve son olarak Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle beraber direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, 10 milyon euroluk geliri tek başına kasasına koyacak. Başakşehir de Beşiktaş'ın vedası sonrası Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 30 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş, Aytemiz Alanya ve son olarak Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle; direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, yayın gelirinin tek başına sahibi olacak.

Kırmızı beyazlılar, gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak. 2020-21 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir de en az 30 milyon euro kazanacak. Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon Euro kazanmıştı.

4.'LÜK İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜ

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, son haftalarda düşüş yaşadı ve sezonu 4. sırada bitirebildi. Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle lig 3.'süne geçen Devler Ligi ön eleme biletini yitiren Sivas buna rağmen üç takımın elenmesiyle Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma şansı buldu.

(Sporx)

Avrupa kupalarında Sivasspor 10 milyon, Başakşehir de 30 milyon euro kazanacak
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