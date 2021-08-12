Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru

Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından İlkin Aydın, Voleybol Milletler Ligi'nin ardından yeniden takıma dahil olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından İlkin Aydın, Voleybol Milletler Ligi'nin ardından yeniden takıma dahil olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İlkin Aydın, "Uzun ve zorlu bir turnuva bizi bekliyor. İlk öncelikle Romanya'da oynayacağımız grup aşamasını en iyi şekilde bitirerek bir üst tura yükselmek, oradan da yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elimizden gelenin en iyisini yapıp madalya ile döneriz." ifadelerini kullandı.

Milli takım, 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada grup maçlarını Romanya'da oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur