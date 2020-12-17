Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

17.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:51
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Mersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı.

Mersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı.

Şampiyonanın ilk gününde takımlar, büyükler eleme müsabakaları için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Göksü Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Dilara Yurtdaş; atlama tahtası, denge aleti, asimetrik paralel ve yer disiplinlerinde performanslarını sergiledi.Elemeleri başarılı şekilde geçen sporcular, hafta sonu yapılacak olan finallerde madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi gençler kategorisinde ise Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu, Beyza Özen, Bengisu Yıldız ve Kardelen Paryaz temsil edecek.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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