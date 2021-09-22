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Avrupa Hareketlilik Haftası'nda minikler pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Hareketlilik Haftası'nda minikler pedal çevirdi

Avrupa Birliği'nin girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda minikler pedal çevirdi.

Avrupa Birliği'nin girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda minikler pedal çevirdi. Bu yılki teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan programa Ergenekon İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler keyif dolu dakikalar geçirdi.

Sürdürülebilir hareketlilik biçimlerini desteklediklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha temiz, yaşanabilir bir ülke bırakmak adına onları doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu anlayışla vatandaşlarımızı bisiklet kullanımını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda minikler pedal çevirdi

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Haber: Avrupa Hareketlilik Haftası'nda minikler pedal çevirdi - Haberler Spor
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