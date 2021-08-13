Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi

Avrupa'daki temsilcilerimiz dün oynadıkları maçlarda aldıkları galibiyetlerle Türkiye'yi sevince boğdu. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u saf dışı bırakırken Sivasspor ile Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde play-off biletini kaptı. Bu sonuçların ülke puanına yansıması da bir hayli olumlu oldu. Türkiye, sıralamada Çekya'yı geçip 17. sıraya yükseldi ve 19. Norveç ve 20. Yunanistan'la da puan farkını açtı.