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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 9-6 yendi.

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 9-6 yendi.

A kategorisinde günün ilk karşılaşmasında Danimarka'yı 7-6 yenen milliler, beşinci maçında İtalya karşısına çıktı.

Rakibini 9-6 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Curling Takımı, yarın İsveç ve Almanya'yla karşılaşacak.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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