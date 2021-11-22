Avrupa Curling Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 9-6 yendi.
A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 9-6 yendi.
A kategorisinde günün ilk karşılaşmasında Danimarka'yı 7-6 yenen milliler, beşinci maçında İtalya karşısına çıktı.
Rakibini 9-6 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3. galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Curling Takımı, yarın İsveç ve Almanya'yla karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Haberi Kaydet