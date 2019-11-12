12.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:44

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 kazançla 405,81 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 13.249,02 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.346,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 primle 9.418 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.903,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 23.575,36 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1024 ve sterlin/dolar paritesi 1,2832 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında kesinleşmesi beklenen AB'den otomobil ithalatına vergi uygulanması kararını erteleyeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle pay piyasalarının güne yükselişle başladığını kaydetti.

Dün İngiltere'de açıklanan GSYH verisinin, yıllık yüzde 1 artış ile 2010'un 3'üncü çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyümeye işaret ettiğini anımsatan analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Analistler, bugün İngiltere eylül ayı işsizlik ve Almanya kasım ayı ZEW endeksleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA