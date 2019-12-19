Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki buzları taşımacılar eritecek
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk taşımacıların Macaristan'daki başarısının ardından, diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi.
19.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:06
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk taşımacıların Macaristan'daki başarısının ardından, diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi.
Kaynak: Dunya.com