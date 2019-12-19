Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki buzları taşımacılar eritecek

19.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:06

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk taşımacıların Macaristan'daki başarısının ardından, diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi.