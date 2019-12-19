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Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki buzları taşımacılar eritecek

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk taşımacıların Macaristan'daki başarısının ardından, diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi.

19.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:06
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki buzları taşımacılar eritecek

(UND), Türk taşımacıların 'daki başarısının ardından, diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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