Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Arıcan, 15.300 puanla birincilik elde etti. Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Güreşte Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu haberiyle gururlandırmasından 2 gün sonra bu kez de Ferhat Arıcan cimnasikte aynı başarıyı yakalayarak övünç kaynağı oldu. Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

YİNE ALTIN ALMIŞTI

İsviçre Basel'de düzenlenen şampiyonada Arıcan, paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti. Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

AHMET ÖNDER SEKİZİNCİ OLDU

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu. Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.