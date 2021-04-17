SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
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SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

RUSYA'nın başkenti Moskova'da 3-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 49 kiloda silkmede bronz madalya kazanan Şaziye Erdoğan (29), memleketi Nevşehir'de yaptığı çalışmalarla Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

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RUSYA'nın başkenti Moskova'da 3-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 49 kiloda silkmede bronz madalya kazanan Şaziye Erdoğan (29), memleketi Nevşehir'de yaptığı çalışmalarla Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Nevşehir'de yaşayan Şaziye Erdoğan, 3-11 Nisan tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 97 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ardından memleketine dönen Erdoğan, çalışmalarına ara vermeden 23 Temmuz'da Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladı.

Yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şaziye Erdoğan, 'Pandemi dönemi olmasına rağmen sıkı bir çalışma ortaya koydum. Performansımı en iyi şekilde sergileyerek 2 aylık bir çalışma süreci yaşadım. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 49 kilogramda Avrupa 3'üncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Elimden gelenin en iyisini yaparak, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkeme çok iyi bir derece kazandırmak istiyorum' diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise Nevşehir'i sporda bir marka haline getirme kararlılığı içerisinde olduklarını vurguladı. Özdemir, 'Milli sporcumuz, gururumuz, 3-11 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Kendisine şahsım, kurumum ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Tokyo Olimpiyatları'na 100 günden az kaldı. Elinden gelen gayreti göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hem maddi hem de manevi anlamda Şaziye Erdoğan'ın yanındayız. Bunu tüm sporcu kardeşlerimiz açısından da ifade ediyorum. Amacımız Nevşehir'i sporda bir marka şehir haline getirebilmektir' ifadelerini kullandı.

SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar
SPOR Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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