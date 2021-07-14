Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Estonya'da yarın başlayacak

20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de 48 ülkenin katılımıyla 15-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'den 27 erkek, 19 kadın sporcu katılacak.

Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:

-Erkekler

100 metre: Özgür Beydemir, Umut Uysal

800 metre: Mevlüt Aras

3000-5000 metre: Devrim Kazan

3000 metre su engelli: İbrahim Karateker

110 metre engelli: Ayetullah Demir

400 metre engelli: Berke Akçam, İsmail Nezir

Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü

Sırıkla atlama: Sedat Cacim

Gülle atma: Nuh Bolat, Melih Gökalp, Savaş Parlak

Disk atma: Enes Çankaya, Berk Sansoy

Çekiç atma: Emirhan Şipşak

Cirit atma: Oğuzhan Usta

10 kilometre yürüyüş: Serhat Güngör, Mert Kahraman, Mazlum Demir

4x100 metre: Özgür Beydemir, Ayetullah Demir, Taha Özal, Yasin Sosa, Orçun Ünalan, Umut Uysal

4×400 metre: Berke Akçam, Gökdeniz Göçmen, Aral Kahraman, Emirhan Koş, İsmail Nezir, Cem Özsu

-Kadınlar

100 metre: Beyzanur Seylan, Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu

200 metre: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu

400 metre: Nevin İnce

1500 metre: Hatice Yıldırım

5000 metre: Gamze Altıntaş, Urkuş Işık

3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan, Pelinsu Şahin

100 metre engelli: Yaren Yıldırım

400 metre engelli: Büşra Altınbaş

Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci, Berivan Yiğit

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Ece Narttürk

Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen

10 kilometre yürüyüş: Emine Ceylan

4×100 metre: Büşra Altınbaş, Nevin İnce, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Zülha Armutçu, Yaren Yıldırım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er