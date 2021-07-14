Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Estonya'da yarın başlayacak
20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de 48 ülkenin katılımıyla 15-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'den 27 erkek, 19 kadın sporcu katılacak.
Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.
Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:
-Erkekler
100 metre: Özgür Beydemir, Umut Uysal
800 metre: Mevlüt Aras
3000-5000 metre: Devrim Kazan
3000 metre su engelli: İbrahim Karateker
110 metre engelli: Ayetullah Demir
400 metre engelli: Berke Akçam, İsmail Nezir
Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü
Sırıkla atlama: Sedat Cacim
Gülle atma: Nuh Bolat, Melih Gökalp, Savaş Parlak
Disk atma: Enes Çankaya, Berk Sansoy
Çekiç atma: Emirhan Şipşak
Cirit atma: Oğuzhan Usta
10 kilometre yürüyüş: Serhat Güngör, Mert Kahraman, Mazlum Demir
4x100 metre: Özgür Beydemir, Ayetullah Demir, Taha Özal, Yasin Sosa, Orçun Ünalan, Umut Uysal
4×400 metre: Berke Akçam, Gökdeniz Göçmen, Aral Kahraman, Emirhan Koş, İsmail Nezir, Cem Özsu
-Kadınlar
100 metre: Beyzanur Seylan, Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu
200 metre: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu
400 metre: Nevin İnce
1500 metre: Hatice Yıldırım
5000 metre: Gamze Altıntaş, Urkuş Işık
3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan, Pelinsu Şahin
100 metre engelli: Yaren Yıldırım
400 metre engelli: Büşra Altınbaş
Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci, Berivan Yiğit
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Ece Narttürk
Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen
10 kilometre yürüyüş: Emine Ceylan
4×100 metre: Büşra Altınbaş, Nevin İnce, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Zülha Armutçu, Yaren Yıldırım
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er