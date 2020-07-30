Avro Bölgesi'nde işsizlik haziranda yükseldi Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziran ayında yüzde 7,8 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziran ayında yüzde 7,8 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 7,7 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, haziranda yüzde 7,8'e çıktı.

AB'de ise mayıs ayında yüzde 7 seviyesinde olan işsizlik, haziranda yüzde 7,1'e ulaştı.

AB'de işsiz sayısı haziranda 15 milyon 23 bin olurken, bunun 12 milyon 685 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, haziranda AB'de 2 milyon 962 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 360 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,8 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA