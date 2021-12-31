Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden... - Haberler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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