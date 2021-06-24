AVM'ler açık mı? AVM'lerin çalışma saatleri 24 Haziran2021! AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda; pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi kısıtlama saatleri, açık alanda maske kullanımı, AVM'lerin çalışma saatleri gibi 6 önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'lerin çalışma saatleri 24 Haziran 2021! AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri değişti mi? AVM yeni çalışma saatleri nedir?

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda; pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi kısıtlama saatleri, açık alanda maske kullanımı, AVM'lerin çalışma saatleri gibi 6 önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'lerin çalışma saatleri 24 Haziran2021! AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri değişti mi? AVM yeni çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 21 HAZİRAN 2021?

4 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL