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AVM'de Samsunspor Store açılıyor

Samsunspor Kulübü ve CityMall AVM yönetimi, alışveriş merkezinde bir "Store 55" açılması konusunda kulüp yararına bir anlaşmaya vardı.

AVM'de Samsunspor Store açılıyor
24.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:52

Samsunspor Kulübü ve CityMall AVM yönetimi, alışveriş merkezinde bir "Store 55" açılması konusunda kulüp yararına bir anlaşmaya vardı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın oğlu Jasper Sinan Yıldırım ve CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik bir araya geldi. Şehrin kulübü Samsunspor için yapılabilecekler masaya yatırıldı. Yunus Emre Çelik, Samsunspor ürünlerinin satıldığı Store 55 Samsunspor Lisanslı Ürün Mağazası için CityMall AVM'de bir yer tahsis etti ve anahtarını da Jasper Sinan Yıldırım'a teslim etti. Açılacak mağaza şehrin takımının lisanslı ürünlerine vatandaşların bir adım daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Yunus Emre Çelik, "Samsunspor ve Samsun için atılacak her adımda varım. Kulübümüzü önce TFF 1. Lig ardından da Süper Lig şampiyonluğu yolunda hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve ileride de bırakmayacağız. Bu kararın da şehrimiz ve kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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