AVCILAR'DA OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA
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AVCILAR'DA OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle gezmeye çıkan servis şoförüne, 3 bin 460 lira ceza kesildi.

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle gezmeye çıkan servis şoförüne, 3 bin 460 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi, Avcılar girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde denetim yaptı. Araçları durduran ekip, sürücüler ile beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti.

Durdurulan bir otomobildeki 2 kişinin izin belgesi olmadığı ortaya çıktı. Sürücü, servis şoförü olduğunu, otomobille biraz dolaşmak istediklerini söyledi. Polis memuru, sürücüye, görevi başında olmadığını, kullandığı aracın da servis aracı olmadığını hatırlattı. Ardından da sürücü ile beraberindeki kişiye, 3 bin 460'şar TL para cezası kesildi.

AVCILAR'DA OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA
AVCILAR'DA OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA
AVCILAR'DA OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA
AVCILAR'DA OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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