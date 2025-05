Avantgard Tbldot kimdir, Avantgard Tbldot Galatasaraylı mı? Avantgard Tbldot Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Avantgard Tbldot, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Avantgard Tbldot kimdir, Avantgard Tbldot Galatasaraylı mı? Avantgard Tbldot Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

AVANTGARD TBLDOT KİMDİR?

Avangart Tabldot, çocukluk arkadaşları olan Ata, Aytek ve Semih tarafından hayata geçirilmiştir. Moda, sinema, resim ve görsel sanatlar gibi çok disiplinli yaratıcı geçmişleri, onların AT olarak tanımlanan nihai kişiliklerini oluşturmalarında önemli rol oynadı. Her birinin kendine özgü ilham kaynakları ve klasiklerden son teknoloji seslere kadar uzanan çapraz tür zevkleri, prodüksiyonlarını ve DJ set'lerini daima eşsiz bir karışım haline getiriyor. Tek bir kuralları var… O da geldikleri her yere ritmi getirmek! Bu üçlü arasındaki eğlenceli rekabet dinamiği, yaptıkları müzik ve çaldıkları müzik arasındaki organik karışımı yansıtarak ortaya kolektif bir sanat eseri çıkarmalarını sağlıyor.

Üçlü, 2023 yılında Crib Records adlı kendi plak şirketlerini kurmuş ve "My God, You Never Loved Me" adlı 3 parçadan oluşan bir EP çıkarmıştır. Barcelona'daki Off-Sónar etkinliğinde "Looking For A Crib" adında yeni bir etkinlik serisini tanıtmışlardır. Bu konsept, CRIB ile ilgili her sanatçı, mekan ve şehri öne çıkarmak üzere özenle hazırlanmış, benzersiz ve samimi deneyimler sunarak, giderek büyüyen global izleyicilerine ilginç bir müzikal yolculuk vaat etmektedir.

Temmuz ayında, yılın en çok beklenen parçalarından biri olan "Secret Places feat. Echonomist", Innervisions plak şirketinden yayımlanmış ve anında en çok dinlenen parçalardan biri olmuştur. Bu da Avangart Tabldot'un dünya çapında tanınmasına yol açmıştır. Yılı en iyi şekilde tamamlamak için bu çocuklar, Hall & Oates'un klasik "Out Of Touch" parçasının resmi 40. yıl dönümü remix'ini RCA Records ve Sony Music aracılığıyla yayınlamıştır.

AVANTGARD TBLDOT YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Avantgard Tbldot Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.