Av yasağı bitti: Balıkçılar, 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladı

01.09.2019 13:33

1 Eylül'ün gelmesiyle birlikte denize açılan Trabzonlu balıkçılar palamutta umduklarını bulamadıklarını belirtti.

Balıkçılar, yaklaşık 30 yıldır sezonun ilk gününde palamudun ilk kez çok kıt çıktığını belirterek, umutlarını ilerleyen günlere bıraktıklarını söyledi. Bazı balıkçılar özellikle palamudun az oluşundan dolayı tezgahlarını açmazken, balık haline gelen vatandaşlar da palamut yerine istavrit almak durumunda kaldıklarını belirtti.

'30 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM, HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM'

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık sektöründe çalıştığını belirten İbrahim Örseloğlu, sezonun ilk gününde ilk kez palamudun bu kadar kıt olduğunu gördüğünü belirtti.

Örseloğlu, "Şu an palamut pek yok gibi. Tezgâhlarda şu an istavrit var. Eylül 15'inden sonra tahminimiz bollanacağı yönünde. Bugün normalde tezgâhlarda palamut olması lazımdı. Dolayısıyla palamut pek olmadığından tezgâhların bir kısmı açık, bir kısmı kapalı. Her şey istediğimiz gibi olmadı. 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Hiç böyle görmedim. İlk günü palamut olurdu, bu sene ilk kez böyle oldu. 30 yıldır palamutta gördüğün en kötü başlangıç oldu. Artık önümüze bakacağız" dedi.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu da, "Bu sene palamut olması lazım ancak maalesef olmadı. Görüntü itibariyle palamutçuluk pek olmayacak, olursa da ara ara olacak diye düşünüyorum. İstavrit bol oluşundan tezgâhlarda fiyatı 5-10 TL arasında boyutlarına göre değişiyor" diye konuştu.

Balıkçı Serdar Korkmaz ise, "Bu sene palamut olmayacak gibi görünüyor. Bir hafta, 15 gün sonra tam belli olur. İlk kez sezon başlangıcında böyle kıt palamut oldu. Olan da çok küçük, neredeyse istavrit kadar. Palamut şu an 250-300 gram olması lazım" diye konuştu.