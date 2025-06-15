Bayern Münih Auckland City maçı öncesi Auckland City hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, araştırıldı. Peki, Auckland City hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

BAYERN MÜNİH AUCKLAND MAÇ NE ZAMAN?

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

Bayern Münih Auckland City maçı, 15 Haziran Pazar günü oynanacak.

Bayern Münih Auckland City maçı, saat 19:00'da başlayacak.

Bayern Münih ve Auckland City, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, ABD'de Cincinnati'da, TQL Stadyumu'nda oynanacak.

AUCKLAND CİTY HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Auckland City FC, National League'de oynayan bir Yeni Zelanda profesyonel futbol kulübüdür. Kulüp, 3 Şubat 2004 tarihinde kurulmuş olup Auckland merkezlidir ve ana maçlarını Kiwitea Street'te oynamaktadır.

Auckland City FC, kuruluşundan bu yana 12 New Zealand Football Championship ve 11 OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak hem Yeni Zelanda hem de Okyanusya'da büyük bir güç haline geldi.