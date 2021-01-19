Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilince turnuvanın başlama tarihi değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilince turnuvanın başlama tarihi değişti

19.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:27
Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilince turnuvanın başlama tarihi değişti

Auckland City, Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilme kararı aldı. Yeni Zelanda ekibiyle İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 1 Şubat yerine 4 Şubat'ta yapılacak.

Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Auckland City'nin turnuvadan çekilmesi nedeniyle 1 yerine 4 Şubat'ta başlayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Auckland City'nin Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacağını bildirmesi sonrası organizasyonun programında değişikliğe gidildi.

İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 4 Şubat'ta TSİ 17.00'de yapılacak. Kupayı kazanan takım, 11 Şubat'taki finalde belli olacak.

Ayrıca turnuva, planlandığı gibi 3 değil 2 statta oynanacak. Maçlara, Ahmed Bin Ali ve Education City statları ev sahipliği yapacak.

SALGIN NEDENİYLE ŞUBAT'A ERTELENMİŞTİ

Organizasyonda 6 takım (El-Duhail, El Ehli, Bayern Münih, Ulsan Hyundai, Tigres ve Libertadores Kupası şampiyonu) mücadele edecek. 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Selçuk Özdağ İlham Aliyev Donald Trump
Magazin Ajda Pekkan Aleyna Tilki Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilince turnuvanın başlama tarihi değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 00:52:02. #1.15#
title