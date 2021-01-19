Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilince turnuvanın başlama tarihi değişti

Auckland City, Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilme kararı aldı. Yeni Zelanda ekibiyle İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 1 Şubat yerine 4 Şubat'ta yapılacak.

Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Auckland City'nin turnuvadan çekilmesi nedeniyle 1 yerine 4 Şubat'ta başlayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Auckland City'nin Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacağını bildirmesi sonrası organizasyonun programında değişikliğe gidildi.

İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 4 Şubat'ta TSİ 17.00'de yapılacak. Kupayı kazanan takım, 11 Şubat'taki finalde belli olacak.

Ayrıca turnuva, planlandığı gibi 3 değil 2 statta oynanacak. Maçlara, Ahmed Bin Ali ve Education City statları ev sahipliği yapacak.

SALGIN NEDENİYLE ŞUBAT'A ERTELENMİŞTİ

Organizasyonda 6 takım (El-Duhail, El Ehli, Bayern Münih, Ulsan Hyundai, Tigres ve Libertadores Kupası şampiyonu) mücadele edecek. 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.