Aü Rektörü İbiş'ten Aso 1. Osb'ye Ziyaret

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesini (ASO 1. OSB) ziyaret etti.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. İbiş, üniversite bünyesindeki Akıllı Sistemler Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (ASTAM) yöneticilerinden oluşan heyetle ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş'a ziyarette bulundu.

Akdaş, konuk heyete yaptığı bilgilendirmede, bölgenin bünyesinde barındırdığı 333 fabrika ve yarattığı 40 bin kişilik istihdamla önemli bir sanayi bölgesi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki eğitim faaliyetlerine de değinen Akdaş, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem veriyoruz. Bünyemizde faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve OSB Anaokulu'nda yaklaşık 2 bin 800 öğrencimiz eğitim görmektedir. Amacımız, sanayicinin, nitelikli, donanımlı çalışanlara olan ihtiyacını karşılamak. Bölge idaresi olarak sanayi ve teknoloji eğitimini bölgemizde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

AÜ Rektörü Prof. Dr. İbiş de sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de öneminin giderek arttığına işaret ederek, ASO 1.OSB'de yer alan eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti.

Ziyaretçiler daha sonra bölgedeki eğitim kurumlarından ASO Teknik Kolejini gezdi.

AÜ heyetinin ziyaretinde, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak da hazır bulundu.