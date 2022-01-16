ATV Kim Milyoner Olmak İster canlı yayın izle! ATV 16 Ocak Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle, son bölüm izle

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Pazar günleri Kim Milyoner Olmak İster ekrana geliyor. Kim Milyoner Olmak İster? canlı izleATV Kim Milyoner Olmak İster canlı yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle

Bugüne ait ATV yayın akışı merak ediliyor.. Yayın akışında bulunan Kim Milyoner Olmak İster? canlı izleme linki konuları araştırılıyor. ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan programlardan olan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle bu akşam yine pek çok konuğa ev sahipliği yapacak. İşte ATV yayın akışı 16 Ocak 2022...

ATV YAYIN AKIŞI

• 07.30 Atv'de Hafta Sonu

• 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

• 12.50 Destan

• 19.00 Atv Ana Haber Bülteni

• 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.

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