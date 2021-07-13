Attila Szalai kampa katıldı

- Attila Szalai kampa katıldı Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı.

- Attila Szalai kampa katıldı

DÜZCE - Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Euro 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Attila Szalai kampa katıldı. Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Macar futbolcu, daha sonra Topuk Yaylası'na geldi. Saat 17.00'de antrenmana katılan Szalai, çalışmalar öncesinde arkadaşlarıyla selamlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar