ATP'nin Müşterilerine Sunduğu Avantajlar Neler?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, ATP'nin müşterilerine sunduğu avantajları Wise TV'ye anlattı.

Salbaş, şöyle ifade etti: "Dijital dönüşüm uzun soluklu bir yolculuk. ATP'yi seçen müşterilerimiz, bu uzun soluklu yolculuğun her aşamasında, ATP'nin onlara getirdiği sektörel tecrübeden faydalanıyorlar. Aynı zamanda, ATP onlar için en doğru çözümü seçip çok basit bir şekilde hayatlarına katmasına yardımcı oluyor."