ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, ATP'nin güçlü yanları hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Salbaş, şu sözleri dile getirdi: "Sektörel tecrübesi, kurumsal yaklaşımı ve güçlü kadrosu kesinlikle güçlü yönlerimiz. Ama aynı zamanda, kurumsal müşterilerimizden, büyük müşterilerimizden edindiğimiz tecrübeyi ve bilgi birikimini kobilere ve küçük müşterilerimize aktarabiliyoruz. İnsan ve teknolojiyi doğru harmanlıyor, müşterilerimiz için seçtiğimiz en doğru çözümü onlara uyarlarken onların bu teknolojik dönüşüm yolculuğunda her aşamasında eşlik ediyoruz."