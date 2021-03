ATOM Coin nedir? Güncel Cosmos (ATOM) Coin yorum ve grafiği

ATOM COİN NEDİR?

Özetle Cosmos, blockchain sektörünün "en büyük problemlerinin" bazılarını çözmek için geliştirilmiş bir proje olarak kendini tanımlıyor. Birbirine bağlı blockchain ağlarından ekosistem oluşturarak, Bitcoin ağında kullanılan "yavaş, pahalı, ölçeklendirilemez ve çevreye zararlı" olduğu söylenen proof-of-work protokolüne alternatif oluşturuyor.

Projenin diğer hedefleri arasında, merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen modüler protokol ile geliştiriciler için blockchain teknolojisinin karmaşıklığını ve zorluğunu azaltmak yer alıyor. Ayrıca, Interblockchain Communication ismi verilen blockchain ağları arasında haberleşme protokolü sayesinde ağlar birbirleriyle iletişim halinde kalıyorlar. Böylece sektör içindeki parçalanmanın önüne geçilmiş oluyor.

Cosmos'un temelleri, ağın geliştirilmesine önemli katkı sağlayan Tendermint'in kurulduğu 2014 yılına kadar dayanıyor. Cosmos ağının teknik makalesi (white paper), 2016 yılında yayımlandı ve ertesi sene token satışları başladı.

ATOM tokenleri melez proof-of-stake algoritması aracılığıyla kazanılıyor ve projenin blockchain amiral gemisi olan Cosmos Hub'un güvenliği de bu şekilde sağlanıyor. Bu kripto para birimine sahip olanlar, ağın yönetiminde söz sahibi oluyorlar.

Cosmos Kurucusu Kim?

Cosmos ekosisteminin ağ geçidi olan Tendermint'in geliştiricileri Jae Kwon, Zarko Milosevic ve Ethan Buchman'dır. Kwon hala baş mimar olarak gözükse de, 2020 yılında CEO'luk görevinden ayrıldı. Hala projede görev üstlendiğini ve diğer girişimlerine de vakit ayırdığını belirtiyor.

Tendermint'in CEO'luk görevini Peng Zhong devraldı ve yönetim kurulundaki isimlerden köklü değişiklikler yaptı. Amaçları; geliştiricilere sunulan deneyimi geliştirmek Cosmos kullanmak için hevesli bir topluluk meydana getirmek ve konu hakkında eğitim kaynakları oluşturmak şeklinde açıklandı. Bu hedeflere ulaşıldığı takdirde, daha fazla sayıda kişi ağın neler yapabileceğinin farkında varacak.

Cosmos Neden Farklı?

Kripto para ekosistemi üzerine duyulan endişelerin merkezinde, blockchain ağlarının parçalanma seviyeleri geliyor. Ortada yüzlerce ağ var, ancak bunların çok azı birbiriyle iletişim kurabiliyor. Cosmos, bu iletişimi mümkün kılarak sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kendini "Blockchain 3.0" olarak tanımlayan Cosmos, yazının önceki kısımlarında da bahsedildiği gibi, en büyük hedefini kullanımı kolay altyapı sunmak şeklinde belirlemiş. Bu amaç doğrultusunda Cosmos, yazılım geliştirme kitinin modüler olmasına odaklanıyor. Böylece ağın halihazırda var olan kod parçaları kullanılarak, rahatlıkla kurulum yapılabiliyor. Uzun vadede, karmaşık uygulamaların rahatlıkla inşa edilmesinin mümkün olacağı umuluyor.

Ağın bir başka öncelik verdiği konu da ölçeklenebilirlik. Yani Bitcoin ve Ethereum gibi "eski moda" blockchain ağlarına kıyasla, saniye başına çok daha fazla işlem gerçekleştirilebilir. Blockchain teknolojisi ana akım tarafından benimsenecekse, talebe karşılık mevcut ödeme hizmet sağlayıcıları veya web sitelerinin sunduğu hizmetlerin muadillerini veya daha iyilerini ortaya koyması gerekiyor.

Piyasada Kaç Cosmos (ATOM) Coin Var?

ATOM coin'in kendine has toplam arzı miktarı var: tam olarak 260.906.513 adet. Bu yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 203.121.910 adet ATOM dolaşımdaydı. Bu kripto para birimleri, madencilik yapılarak çıkarılmıyor, bunun yerine staking yoluyla kazanılıyor.

ATOM için Ocak 2017'de iki özel satış yapıldı ve ardından aynı yılın nisan ayında halka açık bir satış daha gerçekleştirildi. Bu iki satışın ardından her ATOM coin başına yaklaşık 0,10 dolar fiyat oluştu ve toplam piyasa değeri 16 milyon dolara ulaştı.

Token dağılımı; yaklaşık yüzde 80'i yatırımcılara, kalan yüzde 20 ise All In Bits ve Interchain Foundation isimli iki şirkete tahsis edilerek yapıldı.

Cosmos ağının ATOM tokenleri, Bitcoin madenciliği için kullanılan ASIC donanımlarına benzetildi. Tendermint ekibi tarafından yazılan teknik makalede açıklandığı üzere, "Bu token, ağın bütünlüğünü korumak için edinmeniz gereken sanallaştırılmış bir donanım parçasıdır (ekonomik sermayedir)."

Cosmos Ağı Güvenli mi?

Daha önce de bahsedildiği üzere Cosmos, proof-of-stake konsensüs algoritması kullanıyor. Yüksek miktarda ATOM tokenine sahip olan doğrulayıcı node'ların (düğüm), işlemleri doğrulamak ve ödül kazanmak için seçilme olasılığı daha fazla oluyor. Kurallara uygun hareket etmediği tespit edilen düğümler cezalandırılıyor, hatta sahip oldukları tokenleri kaybetme riskiyle bir karşı karşıya kalabilirler.

Cosmos (ATOM) Nereden Alınır?

Cosmos; Binance, Coinbase ve OKEx gibi kripto para ekosisteminin önde gelen borsaları da dahil olmak üzere geniş çevrelerce kabul görmüş durumda. Pek çok fiat (itibari) para birimi ile gerçekleştirilebilecek alım satım çiftleri bulmak mümkün.