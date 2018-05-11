ATO'da Küresel Lojistik ve Ticaret Zirvesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'nin, coğrafi konumu dolayısıyla bölgenin lojistik üssü olabileceğini belirterek, "Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına kolay erişim imkanı bulunan ülkemizin, bu coğrafi avantajı iyi değerlendirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesinin (THK) düzenlediği 2. Küresel Lojistik ve Ticaret Zirvesi, Oda'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Zirvenin açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin, coğrafi konumu dolayısıyla bölgenin lojistik üssü olmaya aday olduğuna dikkati çekerek, Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına kolay erişim imkanı bulunan Türkiye'nin bu coğrafi avantajı iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Lojistik sektörünün önemine işaret eden Yılmaz, "Günümüzde tüketiciler ve tedarikçiler birbirinden farklı ve geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Tüketiciler daha kaliteli ürünlere, daha ucuza ve en kısa sürede ulaşmak istiyor. Dolayısıyla nakliye, depolama, dağıtım gibi lojistik unsurlar, eskisine nazaran çok daha önemli bir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz,lojistik sektörünün sürdürülebilir büyümeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye, uluslararası ticari akışkanlığın merkezindedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu yatırımlar yapıldığı ölçüde, büyüme de kaçınılmaz olacaktır. Bu bir vizyon meselesidir. Türkiye, bu vizyona sahip azim ve kararlılığı gösterecek olan ülkeler arasındadır." ifadelerini kullandı.