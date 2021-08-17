ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sıhhiye Köprüsü'nün altındaki Fuar Çarşısı'nda faaliyet gösteren Oda üyesi işletmelere ziyarette bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sıhhiye Köprüsü'nün altındaki Fuar Çarşısı'nda faaliyet gösteren Oda üyesi işletmelere ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Çarşı'daki yaklaşık 70 işletmenin sahiplerinden ticari hayata dair bilgi aldı, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Baran'a Çarşı çevresindeki insan dolaşımının azaldığını anlatan işletme sahipleri, adli tatilin de etkili olduğunun altını çizdiler.

ATO üyeleri, Baran'a Ankara Adliyesi'nin taşınması durumunda, insan dolaşımının tamamen azalacağını belirterek, böyle bir durumda binanın başka bir kamu kurumunca kullanılmasının bölgedeki işletmeler açısından faydalı olacağını ifade ettiler.

Baran, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, Çarşı içinde yer alan iş insanlarıyla tek tek görüşerek, onların önerilerini not aldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan üyelere, kira ödemelerinde kolaylık sağlanması konusunda da talepleri olduğunu kaydeden Baran, "Bu talepler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'ı arayarak üyelerimizin durumunu aktardım. Sayın Yavaş, samimiyetle konuyla ilgileneceğini söyledi. İnşallah en kısa zamanda kira sorununa da çözüm üretilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır