ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti

ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sıhhiye Köprüsü'nün altındaki Fuar Çarşısı'nda faaliyet gösteren Oda üyesi işletmelere ziyarette bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sıhhiye Köprüsü'nün altındaki Fuar Çarşısı'nda faaliyet gösteren Oda üyesi işletmelere ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Çarşı'daki yaklaşık 70 işletmenin sahiplerinden ticari hayata dair bilgi aldı, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Baran'a Çarşı çevresindeki insan dolaşımının azaldığını anlatan işletme sahipleri, adli tatilin de etkili olduğunun altını çizdiler.

ATO üyeleri, Baran'a Ankara Adliyesi'nin taşınması durumunda, insan dolaşımının tamamen azalacağını belirterek, böyle bir durumda binanın başka bir kamu kurumunca kullanılmasının bölgedeki işletmeler açısından faydalı olacağını ifade ettiler.

Baran, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, Çarşı içinde yer alan iş insanlarıyla tek tek görüşerek, onların önerilerini not aldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan üyelere, kira ödemelerinde kolaylık sağlanması konusunda da talepleri olduğunu kaydeden Baran, "Bu talepler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'ı arayarak üyelerimizin durumunu aktardım. Sayın Yavaş, samimiyetle konuyla ilgileneceğini söyledi. İnşallah en kısa zamanda kira sorununa da çözüm üretilecek." ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

26 yeni fabrika ve altyapının açılışı yapan Erdoğan'dan ekonomi için umut veren sözler: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
26 yeni fabrika ve altyapının açılışı yapan Erdoğan'dan ekonomi için umut veren sözler: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
Nobel Expo'dan dikkat çeken karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Mert Günok Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Samet Aybaba Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATO Başkanı Baran Fuar Çarşısı'ndaki işletmeleri ziyaret etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:56:24. #1.15#

title