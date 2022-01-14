ATO Başkanı Baran, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, yeni hizmet binasına taşınmaları dolayısıyla Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 2021'de faaliyete başlayan yeni hizmet binasıyla başkentin ticaret ve ekonomi hayatına katkı sağlayacağını belirterek, "Üyelerimizin vergi işlemleri kolaylaşacak, kent ve ülke ekonomisi kazanacak." ifadesini kullandı.

Vergi dairelerinin dijitalleşme ve yenileme çalışmalarının önemine işaret eden Baran, ATO'nun üyeleri adına dile getirdiği talepleri karşılıksız bırakmayarak ticari hayatın devamlılığına katkı sağlayan Duman'a teşekkür etti.

Baran, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlayan Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün de başkentteki büyük ölçekli mükelleflerin vergi işlerini hızlandıracağını vurgulayarak, "Böylece Ankara'nın toplam vergi tahsilatının çoğunluk yüzdesini oluşturan, yüksek kapasite mal ve hizmet üreten, istihdama katkı sağlayan, ihracat yapan büyük kurumsal firmalarla, kamunun arasındaki irtibat kolaylaşacaktır." açıklamasında bulundu.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman da söz konusu yeni binayla mükelleflerin işlemlerini daha kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleştirebileceğini kaydetti.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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