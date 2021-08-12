ATO, Türkiye'ye yeni bir meslek standardı kazandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATO, Türkiye'ye yeni bir meslek standardı kazandırdı

ATO, Türkiye'ye yeni bir meslek standardı kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aktarlığın belgeli meslek haline gelmesiyle birlikte gençler tarafından tercih edileceğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Aktarlığın belgeli meslek haline gelmesiyle kültürel miras ve hafıza korunacak" dedi.

Aktarlığın belgeli meslek haline gelmesiyle birlikte gençler tarafından tercih edileceğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Aktarlığın belgeli meslek haline gelmesiyle kültürel miras ve hafıza korunacak" dedi.

ATO'nun Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile geçen yıl Temmuz ayında imzaladığı protokol uyarınca başlatılan ve ATO İdea tarafından yürütülen Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama çalışmaları tamamlandı. Sektöre nitelikli iş gücünün yetişmesi için gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumların belirlenmesi ve standart geliştirilmesi için ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ve Aktarlar Derneği toplantılar yaptı. Bu toplantılarda ortaya konan sonuçlar, ilgili sektörlerin görüşüne sunulmasının ardından Aktar (Seviye 5) Meslek Standardı" onaylandı. Aktarlık Meslek Standardı daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise şunları dedi:

"Kültürel mirasımız korunarak yeni nesillere aktarılacak ve ekonomimize bugünkünden daha çok kaktı sağlayacak. Yüzyıllar öncesine dayanan bir mesleğin hala sözlü kültürle yeni nesillere aktarılması, mesleğin kendisine yapılan büyük haksızlıktı. Ankara Ticaret Odası olarak mesleğin hakkını teslim edebilmek için bu çalışmayı başlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aktarlığın meslek olarak belgelenmesiyle birlikte, geleneksel yöntemlerle aktarılan bilgiler, bilim temelli modern metotlarla icra edilecek ve kayda geçirilecek ve böylece önemli bir kültür mirasımız ve hafızası korunmuş olacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Erdoğan Yüksek Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kibariye Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATO, Türkiye'ye yeni bir meslek standardı kazandırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:11:11. #1.15#

title