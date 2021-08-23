ATO, 3 farklı mesleğin standardının hazırlanması için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile masaya oturdu

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında Çiçekçilik, Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı meslekleri için Ulusal Meslek Standardı sağlanması için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında Çiçekçilik, Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı meslekleri için Ulusal Meslek Standardı sağlanması için iş birliği protokolü imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleklerin başarı ile icra edilebilmesi, kabul edilen gerekli; bilgi, beceri tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normların sağlanması üzerine Ulusal Meslek Standardı belgesi sağlanıyor. Bu kapsamda, Ankara Ticaret Odası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında Çiçekçi, Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı mesleklerine Ulusal Meslek Standardı belgesi sağlanması için "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı. ATO Başkanı Gürsel Baran ve MYK Başkanı Adem Ceylan'ın imzaladığı protokol ile kadın ve engelli nüfusun yüksek oranda istihdam edildiği çiçekçilik sektörü ile ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi açısında büyük önem taşıyan Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı meslekleri için standart hazırlanarak meslek haline gelecek.

ATO Başkanı Baran, işbirliği protokolüne imza atmadan önce yaptığı konuşmasında, ATO olarak 2012 yılından bu yana 11 tane mesleğe standart hazırlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıl Temmuz ayında "Aktarlar" ile ilgili bir protokol imzaladık. Bu yıl Ağustos ayında Resmi Gazete'de de yayımlandı. Artık belgeli standart bir meslek haline geldi. Bundan sonra herkes 'aktarlık' mesleğini yapamayacak. Aktarlık mesleği gerçekten çok önemli. Geleneksel bir mesleğimiz. İstihdam sağlayan bir mesleğimiz. Ama sağlığı da yakından ilgilendiriyor. Orada eğitim almadan bu işi yapan insanların yaşattıkları birtakım sıkıntıları da izliyoruz. Bu anlamda çok önemli. Bunun ülke ekonomisine ciddi katkısı var. İstihdama, ihracata ve cari açığın kapanmasına önemli katkısı var. Ben 'aktarlık' mesleğinde gelinen nokta itibarıyla inşallah bundan sonraki süreçte belgeli insanların çalışması, her isteyenin istediği yerde bu mesleğe başlayamayacak olmasını çok önemli buluyorum."

"Üç meslekle ilgili standartlar tamamlandığında ATO olarak 15 tane meslek dalına öncülük etmiş olacağız"

ATO Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'ndeki çalışanların çok gayretli başarılara imza attığını dile getiren ATO Başkanı Baran, "Çiçekçi tarafını da meslek standardına alalım dediler. Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı tarafından talepler vardı. Bunun ile ilgili bizim de standarda ihtiyacımız var dediler. Biz de ilettik. Uygun gördüler. Bugün bu üç meslekle ilgili standartlar tamamlandığında ATO olarak 15 tane meslek dalına öncülük etmiş olacağız. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan MYK Başkanı Adem Ceylan ise, üç meslek için Ulusal Meslek Standardı hazırlanması üzerine imzalanan işbirliği protokolünün herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran ve MYK Başkanı Ceylan söz konusu işbirliği protokolüne imza atarak, Çiçekçilik, Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı meslekleri için Ulusal Meslek Standardı belgesi alınması için ilk adım atıldı.

Baran ve Ceylan'ın birbirlerine hediye takdim etmesinin ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı