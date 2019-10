Atlı Spor Tesislerinde 'gurur' günü

21.10.2019 16:29

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesislerindeki 'binicilik eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 46'sı çocuk ve genç 62 sporcuya 'lisans belgeleri', Başkan Mustafa Demir tarafından verildi.



Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan uluslararası standartlara sahip Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesislerinde eğitim gören 62 sporcu daha lisanslı binici olmaya hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, binicilik eğitimini başarıyla tamamlayan 46'sı çocuk ve genç 62 sporcuya lisans belgelerini düzenlenen törenle dağıttı.



Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde 'binicilik' eğitimlerini tamamlayan sporcular için 'Lisans Dağıtım Töreni' düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, etkinliğe katılarak, 6'sı çocuk, 40'ı genç, 16'sı ise yetişkin olan binicilerin ve ailelerinin büyük coşku ve gururuna ortak oldu.



Uluslararası standartlarda bir tesis



Tören öncesi yaptığı konuşmada, Atlı Spor Tesisleri ile ilgili bilgiler sunan Başkan Mustafa Demir, "Faaliyete geçtiği günden beri tesislerimiz, uluslararası standartlarda kapalı ve açık alanları, modern ahırı, sosyal tesisleri, her biri branşında uzman eğitmen ve seyis kadrosuyla çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere biniciliği tanıtmış, sevdirmiş ve birçok lisanslı sporcu yetiştirmiştir. Bugün burada lisans alan sporcularımız artık yarışmalara katılabilecekler. Türkiye Binicilik Federasyonunun resmi binici kategorisine giren sporcularımızı kutluyor, onları yetiştiren eğitmenlerimize ve çocuklarımızı binicilik sporuna teşvik eden ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.



Öğrencilere eğitim, hastalara tedavi



Tesislerde 9 pony, 5 yetişkin, 6 midilli olmak üzere toplam 20 at ve 2 de sahipli pansiyonel at bulunduğunu da açıklayan Başkan Demir, "Daha çok genç binicilerimiz için hizmet veren pony atlarımız ilgi görmektedir. Buraya gelen genç binicilerimiz keyifli vakit geçirmekte ve eğitim almaktadırlar. Atların Masal Dünyası adını verdiğimiz proje ile okullarımıza giderek öğrencilerimize at ve binicilik sevgisi aşılanmaktadır. Ayrıca tesisimiz, engelli ve birçok hastalığı olan vatandaşımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Hastalar, atlar eşliğinde hem tedavi görmekte hem de keyifli vakit geçirmektedir" diye konuştu.



Başkan Mustafa Demir, konuşmasının ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 62 sporcunun lisans ve plaketlerini takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA